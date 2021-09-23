Презентация победителей и вручение премий состоится в один день

Нобелевская неделя пройдет в Стокгольме в период с 6 по 12 декабря. Лауреаты премии получат награды в своих странах.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.

В этом году презентация победителей и вручение премий состоится в один день - 10 декабря. Мероприятие пройдет в Стокгольмской ратуше, но формат станет известен лишь в середине октября.

По словам исполнительного директора фонда Видара Хельгесона, вручать премии заочно решили только из-за того, что непонятно, как будет развиваться пандемия коронавируса и что будет с международными поездками.

Читайте также"Динамитный король", "Кровавый миллионер", "Торговец смертью" - история премии имени великого изобретателяСогласно планам, во время Нобелевской недели состоится традиционный банкет, а также лекции, семинары от лауреатов и концерты.

С 4 по 11 октября объявят лауреатов по медицине, физике, химии и литературе, а также Нобелевской премии мира и премии по экономическим наукам.

Как ранее сообщал УНИАН, на Нобелевскую премию мира выдвинули экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его информатора Челси Мэннинг.

Автор: Анастасия Горбачева