Романы писателя открывают глаза на богатую культуру Восточной Африки, отметили в комитете.

Танзанийский писатель Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Об этом сообщает Нобелевский комитет в Twitter.

Гурна получил премию "за бескомпромиссное и сочувственное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

В комитете отметили, что романы писателя открывают глаза на богатую культуру Восточной Африки, которая долгое время была закрыта от европейцев из-за стереотипных описаний колонизаторов.

Читайте такжеВ США выпустят комикс про экс-президента Джимми Картера (фото)"В литературной вселенной Гурны все меняется – воспоминания, имена, личности. Бесконечное исследование, управляемое интеллектуальной страстью, присутствует во всех его книгах, и заметно как в "Загробной жизни" (2020 год), так и тогда, как он начал писать беженцем в 21 год", – пояснили в комитете.

Гурна сосредотачивается на передаче идентичности и предоставлении самооценки опыта беженцев.

Абдулразак Гурна – танзанийский автор, пишущий на английском языке. Издал романы "Рай" (1994 год), который был включен в шорт-лист Букеровской премии, "Дезертирство" (2005 год), "У моря" (2001 год).

Родился в Занзибаре в семье мусульман арабского происхождения. В 1968-м в связи с антиарабскими настроениями переехал в Британию, где продолжил обучение.

Профессор кафедры английского языка в Кентском университете.

Стал ответственным редактором двухтомного сборника "Эссе об африканской литературе". Автор многочисленных исследований современных постколониальных писателей, в частности автора "Сатанинских стихов" Салмана Рушди.

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Автор: Яна Ставская