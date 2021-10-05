Нобелевку по физике в этом году получили три ученых, два из которых получили ее за изучение климата.

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джиорджио Париси.

Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

"Шведская королевская академия наук решила присудить премию Нобеля по физике 2021 года Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельманну и Джорджио Паризи "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем"", - сказано в сообщении.

В частности, Сюкуро Манабэ из США и Клаус Хассельманн из Германии удостоены Нобелевской премии за "физическое моделирование климата земли, количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления".

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Джиорджио Париси из Италии получил "нобелевку" за "открытие того, как беспорядок и флюктуации взаимодействуют в физических системах - от атомных до планетарных масштабов".

Нобелевская премия 2021

Размер Нобелевской премии в 2021 году составляет 10 миллионов шведских крон или около 1,1 миллиона долларов.

6 октября объявят лауреатов Нобелевской премии по химии, 7 октября — по литературе. 8 октября станут известны лауреаты премии мира, а 11 октября — по экономике.

Ранее, 4 октября, Нобелевскую премию по медицине присудили Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну с формулировкой "за их открытия рецепторов температуры и прикосновения".

Как сообщал УНИАН, Нобелевскую премию по физике в 2020 году вручили ученым, сделавшим открытия в астрономии. Лауреатами премии тогда стали Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гэз.

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Автор: Александр Топчий