Отмечается, что законопроект предусматривает выделение 18,5 миллиарда долларов на обеспечение иммиграционной безопасности.

Сенаторы Конгресса США спешат обнародовать долгожданный законопроект, в котором политика охраны границ сочетается с военной помощью Украине, Израилю и другим союзникам США. Это решение уже долго пытаются протолкнуть через скептицизм республиканцев, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Издание Associated Press пишет, что это предложение - лучший шанс для президента Джо Байдена предоставить помощь Украине в военное время - главная цель внешней политики, которую разделяют и главный демократ Сената, сенатор Чак Шумер, и главный республиканец, сенатор Митч Макконнелл. Ожидалось, что на этой неделе Сенат проведет ключевое пробное голосование по этому законопроекту, но он уже натолкнулся на стену оппозиции со стороны консерваторов.

Поскольку Конгресс застопорился на утверждении десятков миллиардов долларов помощи Украине, США прекратили поставки боеприпасов и ракет Киеву, оставив украинских солдат, которые пытаются отбить вторжение России, без оружия.

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Пытаясь преодолеть сопротивление республиканцев Палаты представителей, Макконнелл в прошлом году настоял на том, чтобы изменения в пограничной политике были включены в пакет финансирования национальной безопасности. Законопроект пересматривает систему предоставления убежища на границе, ужесточая контроль, а также наделяет президентов новыми полномочиями по немедленной высылке мигрантов.

Однако в предвыборный год Байден и многие демократы поддержали идею строгого соблюдения границ, в то время как Дональд Трамп и его союзники раскритиковали предложенные меры как недостаточные. Они также утверждают, что у президентов и так достаточно полномочий для пресечения незаконного пересечения границы - такая позиция гарантирует, что иммиграция останется одним из главных вопросов на президентских выборах.

Джонсон, республиканец из Луизианы, в воскресном интервью NBC сказал, что ему неизвестны детали законопроекта, но указал на предложение Палаты представителей о жестких мерах в отношении иммиграции.

"Мы говорим, что нужно остановить поток мигрантов", - сказал Джонсон. Он также дал понять, что именно он, а не Трамп, будет решать, выносить ли законопроект на обсуждение, если он пройдет в Сенате. Но в качестве еще одного признака того, что Джонсон сопротивляется сенатскому пакету, он сообщил в субботу, что Палата представителей будет голосовать по отдельному пакету военной помощи Израилю на сумму 17,6 миллиарда долларов - такой шаг позволит республиканцам Палаты представителей продемонстрировать поддержку Израиля отдельно от сенатского соглашения.

"Я уверена, что когда наш законопроект пройдет Сенат и попадет в Палату представителей, у членов Палаты, включая спикера Джонсона, будет достаточно возможностей, чтобы прочитать, понять законопроект и задать вопросы", - сказала сенатор Кирстен Синема, независимый депутат от Аризоны.

Предложение о границе, на согласование которого ушли месяцы, направлено на получение контроля над системой предоставления убежища, которая оказалась перегружена историческим количеством мигрантов, прибывающих на границу. Законопроект предлагает пересмотреть систему, ужесточив и ускорив меры. Если число нелегальных пересечений границы превысит 5 тысяч в день в среднем за пять дней, автоматически начнут действовать полномочия по выдворению, и мигранты будут отправляться обратно в Мексику без возможности подать прошение о предоставлении убежища. Если число мигрантов достигнет 4 тысяч, у администрации президента будет возможность использовать полномочия по высылке.

Байден, ссылаясь на эти полномочия, заявил, что использует их для "закрытия границы", как только законопроект будет подписан.

Законопроект предусматривает выделение 18,5 миллиарда долларов на обеспечение иммиграционной безопасности, включая наем тысяч новых сотрудников для оценки ходатайств о предоставлении убежища, а также сотен агентов Пограничного патруля, по словам человека, осведомленного о пакете, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить законопроект. 1,4 миллиарда долларов из этой суммы пойдут на приюты и службы в городах США, которые с трудом справляются с наплывом мигрантов в последние месяцы.

Мигранты, ищущие убежища, которое предоставляет защиту людям, сталкивающимся с преследованиями в своих странах, столкнутся с более жестким и быстрым процессом рассмотрения их заявлений. Стандарты первичных собеседований, известных как проверка на наличие обоснованных опасений, будут ужесточены, и многие будут проходить их в течение нескольких дней после прибытия на границу. Окончательные решения по их ходатайствам о предоставлении убежища будут приниматься в течение нескольких месяцев, а не так, как сейчас, когда ожидание зачастую затягивается на годы.

Среди демократов ужесточение стандартов предоставления убежища вызвало обеспокоенность, особенно у прогрессивных и испаноязычных законодателей. Хотя представители обеих партий открыто критикуют обсуждаемую политику, многие воздерживаются от окончательных суждений, пока не ознакомятся с текстом законопроекта, который в Капитолии держится в строгом секрете

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что он поддержит эту идею, если она попадет в Палату представителей.

Помощь Украине от США - послдение новости

Уже несколько месяцев американские законодатели не могут одобрить запрос Джо Байдена на дополнительное финансирование, где речь идет о помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также нацибезопасности США. Вопрос поддержки Украины блокируют из-за кризиса на южной границе.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пакет по нацбезопасности США, вероятно, разделят.

1 января лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что на следующей неделе Сенат будет голосовать по дополнительному законопроекту о помощи Украине и нацбезопасности, который включает двухпартийное соглашение о пограничных и иммиграционных ограничениях.

4 февраля спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе состоится голосование по законопроекту об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности – без поддержки Украины.

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