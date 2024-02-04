Речь идет о выделении более 17 млрд долларов.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе состоится голосование по законопроекту об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности – без поддержки Украины.

Как пишет The New York Times, такое заявление он сделал в субботу, 3 февраля. Считается, что это может осложнить усилия лидеров американского Сената по сплочению поддержки более широкого пакета, в который входят также меры по усилению безопасности американских границ и помощь Украине.

"Этот шаг может еще больше подорвать поддержку компромисса, который уже подвергся критике со стороны партийных лидеров, таких как Джонсон и бывший президент Дональд Трамп", – подчеркивает издание.

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Джонсон сказал, что пакет Сената потерпит неудачу после поступления в Палату представителей. По его словам, предложенные в нем меры по безопасности границ недостаточно жесткие для сдерживания всплеска миграции. Вместо этого Палата представителей сосредоточит усилия на импичменте министра внутренней безопасности – голосование по этому вопросу также запланировано на следующую неделю.

В письме к членам Палаты представителей Джонсон добавил, что приоритет Палата будет предоставлять и собственному подходу к помощи Израилю в войне против ХАМАСа, независимо от того, какое законодательство может быть принято Сенатом, если таковое будет.

"Их руководство осознает, что, не включив Палату представителей в свои переговоры, они упустили возможность быстрого рассмотрения любого законодательства", – заявил Джонсон, подчеркнув, что Палате представителей "придется работать над этими вопросами по собственной воле, и наши приоритеты должны быть рассмотрены".

Известно, что ряд представителей Республиканской партии в Сенате и Палате представителей требуют рассматривать поддержку Израиля отдельно от вопросов помощи Украине и безопасности границы. В конце 2023 года Сенат уже помешал попытке республиканцев форсировать голосование за предыдущий законопроект о помощи Израилю, поддержанный Палатой представителей. Джонсон вспомнил и об этой истории.

"Демократы ясно дали понять, что их главное возражение против первоначального законопроекта Палаты представителей было связано с его взаимозачетом. Сенат больше не будет иметь оправданий, какими бы ложными они ни были, против быстрого принятия этой критически важной поддержки для нашего союзника (Израиля)", – написал он.

Помощь Украине от США

Уже несколько месяцев американские законодатели не могут одобрить запрос Джо Байдена на дополнительное финансирование, где речь идет о помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также национальной безопасности США. Вопрос поддержки Украины блокируют из-за кризиса на южной границе, где значительно возросло количество мигрантов.

Недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пакет по нацбезопасности США, где говорится о помощи Украине и безопасность границ, вероятно, разделят.

1 января лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что на следующей неделе Сенат будет голосовать по дополнительному законопроекту о помощи Украине и национальной безопасности, который включает двухпартийное соглашение о пограничных и иммиграционных ограничениях.

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