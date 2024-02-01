На следующей неделе Сенат США будет голосовать по соглашению о пограничной безопасности и помощи Украине.

Лидер большинства в американском Сенате Чак Шумер заявил, что на следующей неделе Сенат будет голосовать по дополнительному законопроекту о помощи Украине и национальной безопасности, который включает двухпартийное соглашение о пограничных и иммиграционных ограничениях.

Шумер сообщил, что текст соглашения будет обнародован уже в пятницу или уже в воскресенье. Он планирует назначить голосование по законопроекту на следующей неделе, которое состоится не позднее среды, пишет Politico.

"Это даст членам достаточно времени, чтобы прочитать законопроект перед голосованием по нему", - заявил Шумер.

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Республиканцы потребовали, чтобы изменения в пограничной политике были связаны с дополнительным соглашением в обмен на дальнейшую помощь Украине.

Пакет включает помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование безопасности границ и дополнительные деньги для реализации новой политики, предусмотренной законопроектом.

Переговоры по поводу этих изменений в пограничной политике отложили текст законопроекта на несколько месяцев, а недавно ключевые участники переговоров по сделке заявили, что ждут оценки Комитета по ассигнованиям Сената о том, во что обойдутся эти изменения в политике. Многие члены подчеркнули, что им нужно достаточно времени для рассмотрения и обнародования текста законопроекта после его опубликования.

Ведущий переговорщик от республиканской партии сенатор Джеймс Ланкфорд (республиканец от штата Оклахома) в четверг заявил, что "есть люди, которые просили три дня, и есть люди, которые просили три недели".

"Поэтому мы не знаем, сколько дней нам понадобится. Но о типичных 72 часах говорилось много", - сказал он.

Пока неясно, разрешит ли руководство Сената внести поправки в пакет, что может существенно задержать окончательное голосование. Также до сих пор неясно, вынесет ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон дополнение к голосованию в Палате представителей, если оно будет принято Сенатом.

Проблемы с выделением помощи США для Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пакет по нацбезопасности США, где говорится о помощи Украине и безопасность границ, вероятно, разделят.

Об этом чиновник сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии. Известно, что на такой шаг в Штатах могут пойти из-за беспокойства по поводу реформ в пограничной политике. Источник издания отметил, что конечное решение будет зависеть от текста документа о границе, который появится по итогам переговоров в Сенате.

31 января заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая находилась с визитом в Киеве, заявила, что по всей Америке остается сильной двухпартийная поддержка Украины.

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