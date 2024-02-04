Шансы, что Вашингтон полностью восстановит помощь Украине, уменьшаются, тем временем европейские страны обещают больше поддержки.

Крупнейший спонсор Украины в ее борьбе против вторжения России, похоже, колеблется. Киев рискует потерять своего основного поставщика оружия, США, ведь предложенный президентом Джо Байденом пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов заблокирован с конца прошлого года из-за спора в Конгрессе США. Об этом говорится в материале журналиста DW Романа Гончаренко.

По его словам, Лондон – одна из первых дверей, в которую может постучать Украина. Так, британский премьер-министр Риши Сунак недавно посетил Киев и объявил о беспрецедентном пакете военной помощи для ВСУ на сумму более 3 миллиардов долларов.

"Соединенное Королевство также является первым западным союзником, подписавшим соглашение по безопасности с Украиной, обеспечивающее долгосрочные поставки оружия. Франция готовит аналогичное соглашение", - пишет автор.

В то же время он напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о перспективе взятия на себя лидерской роли Германии в Европе в поставках оружия Киеву.

По мнению журналистки Гезине Дорнблют, Берлин может гордиться своим вторым местом в масштабах оказания помощи Киеву, "но это все относительно".

"Если вы посмотрите на экономические показатели страны, вы увидите, что немецкая помощь на душу населения меньше, чем в некоторых странах Балтии", - сказала она.

Как известно, в конце января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ожидает, что Берлин в ближайшее время заключит с Киевом соглашение по безопасности, но не назвал временные рамки. При этом в конце 2023 года Берлин объявил о плане удвоить помощь Украине на 2024 год до 8 миллиардов евро. Минобороны же объявило, что впервые передаст Украине шесть списанных военных вертолетов Sea King Mk41 вслед за Лондоном, который уже прислал несколько единиц.

"Вертолеты - это хорошо, но их недостаточно", — считает Дорнблют.

По ее словам, Германия не готова существенно усилить помощь Украине, поскольку у самого Бундесвера нет достаточных резервов, а новые заказы на производство оружия не были вовремя размещены.

"В то же время на складах Германии есть оружие, которое Берлин просто не готов передать. Ракеты Taurus, например. Шольц рассуждал, среди прочего, что возможные украинские атаки вглубь российской территории могут привести к опасной эскалации войны", - напоминает автор.

При этом Дорнблют утверждает, что аргументы канцлера не убедительны, ведь сейчас Киев придерживается своих обещаний не применять западное оружие на международно признанной территории Российской Федерации.

В свою очередь аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд отмечает, что если Дональд Трамп вернется к власти в США, Украина столкнется с "серьезными проблемами", однако это не значит, что Европа откажется от предоставления помощи.

"Если бы Россия прорвала фронт, это привело бы к миллионам беженцев из Украины в ЕС. Поэтому Киев может рассчитывать на его поддержку, в том числе из-за собственных интересов ЕС", - подчеркнул эксперт.

Помощь США Украине - последние новости

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе в США будут голосовать за помощь Израилю. При этом это может осложнить усилия лидеров американского Сената по сплочению поддержки более широкого пакета, в который входит, в частности, и помощь Украине.

Впоследствии в Белом доме бурно отреагировали на помощь Израилю без Украины. В соответствующем заявлении эта инициатива названа "циничным политическим маневром" республиканцев.

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