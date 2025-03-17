По его словам, это, возможно, был последний чемпионат гольф-клуба, в котором он принял участие.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп похвастался, что выиграл чемпионат по гольфу. Правда, проходил он в гольф-клубе самого же Трампа.

Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, это, возможно, был последний чемпионат гольф-клуба, в котором он принял участие.

"Я только что выиграл чемпионат гольф-клуба, возможно, мой последний, в Международном гольф-клубе Трампа в округе Палм-Бич, штат Флорида. Это такая большая честь! Ужин по случаю награждения состоится сегодня вечером в клубе. Я хочу поблагодарить замечательную команду гольф-клуба и всех фантастических гольфистов, которые участвовали в соревнованиях. Это было так весело!" – написал Трамп.

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Достижения Трампа в гольфе

По данным из открытых источников, Трамп не впервые выигрывает турниры по гольфу, которые проводятся в его гольф-клубах. В частности, происходило это и в 2024 году.

В 2018 году, как писало издание Golf, Трамп выиграл клубный чемпионат, однако даже не принимал в нем полноценное участие. Тогда он решил посоревноваться с настоящим победителем турнира Тедом Виртью. Когда Трамп его победил, они разделили титул, и действующий президент США стал "со-чемпионом" турнира.

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