Он отметил, что разговоры о разделе украинских земель уже ведутся некоторое время.

Американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с российским диктатором Путиным планирует обсудить вопрос территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", - сказал Трамп, отвечая на вопрос об уступках с обеих сторон и имея в виду Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.

"Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов", - цитирует американского президента Reuters.

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Усилия Трампа по окончанию войны в Украине

Ранее Трамп заявил, что планирует поговорить с российским диктатором Путиным во вторник. "Я поговорю с Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы", - сказал Трамп.

При этом западные СМИ отметили, что Путин будет добиваться "железных" гарантий в любом мирном соглашении по Украине, что эта страна не станет членом НАТО и сохранит нейтральный статус. Кремль также категорически против размещения миротворцев НАТО в Украине.

16 марта помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что РФ и США ведут подготовку к встрече Трампа с Путиным.

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