Трамп говорит, что Байден не подписывал помилований и даже ничего о них не знал.

Президент США Донадьд Трамп объявил недействительными помилования, подписанные его предшественником Джо Байденом в конце каденции. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.

"Помилования, которые сонный Джо Байден предоставил неизбранному комитету политических головорезов и многим другим, этим объявляются недействительными, вакантными и не имеющими дальнейшей силы и эффекта из-за того, что они были сделаны с помощью Autopen (автоматическим устройством, воспроизводящим подпись, - ред.)", - заявил он.

Трамп уверен, что Байден "не подписывал их, но, что важнее, он о них ничего не знал".

Видео дня

"Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, и люди, которые это сделали, возможно, совершили преступление. Поэтому те, кто входит в Комитет по отмене выборов, кто уничтожил все доказательства, полученные в течение двухлетней охоты на ведьм в отношении меня и многих других невинных людей, должны полностью понимать, что они являются объектом расследования на самом высоком уровне", - заявил президент США.

В связи с этим Bloomberg пишет, что администрация СЩА "может попытаться перевернуть более чем столетие законов и практики в отношении президентских помилований", ведь помилования долгое время "считались одними из самых абсолютных полномочий, которыми обладает президент, и суды неохотно устанавливали какие-либо ограничения по их предоставлению".

Кого помиловал Байден в конце своей каденции

Как сообщал ранее УНИАН, Байден перед инаугурацией Трампа помиловал ряд чиновников. В частности он голосил о помиловании генерала Марка Милли, доктора Энтони Фаучи, членов Конгресса и персонал, которые работали в Специальном комитете по расследованию нападения на Капитолий 6 января 2021 года, а также офицеров Капитолия США и столичной полиции, которые свидетельствовали перед Специальным комитетом.

Говоря о лицах, которых он помиловал, Байден отметил, что они служили нации "с честью и отличием и не заслуживают быть объектами необоснованного и политически мотивированного судебного преследования".

Вас также могут заинтересовать новости: