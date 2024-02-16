Украине может светить около 47 млрд долларов вместо 60,06 млрд.

Двухпартийная группа умеренных законотворцев из Палаты представителей США обнародовали законопроект о срочном финансировании, который предусматривает помощь для Украины, Израиля и Тайваня в дополнение к мерам по обеспечению безопасности на границе США.

Как сообщает The Hill, этим законопроектом центристы ищут другие варианты для оказания помощи союзникам США после того, как республиканцы раскритиковали пакет международной помощи, одобренный в Сенате на этой неделе.

Новое законодательное предложение призвано найти выход из многомесячного тупика по утверждению военной помощи для Киева на фоне предупреждений, что украинским силам не хватает запасов вооружения. В частности, в законопроекте помощь для Украины совмещена с более жесткими мерами для безопасности на границе США, чего сейчас и требуют республиканцы и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

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Член Палаты представителей от республиканцев Брайан Фицпатрик, который помог договориться о пакете, сообщил, что поддержал бы сенатский законопроект международной помощи объемом 95 млрд долларов. Ранее этот проект поддержало 70 сенаторов.

В то же время Фицпатрик признал, что спикер Джонсон сталкивается со сложной ситуацией в Палате представителей и поэтому он предложил компромисс, который может положить конец длительному застою.

По его словам, новый законопроект является единственным законодательным двухпартийным предложением, которое сочетает вопросы защиты границы США и помощь для Украины. При этом сказано, что этот законопроект почти не имеет шансов на то, чтобы быть поддержанным в обеих палатах Конгресса.

В нем предусмотрена другая сумма для поддержки Украины. Его презентовали как "Закон о защите границ, о защите демократий". В тексте документа предусматривается выделение 66,32 млрд долларов для Министерства обороны для поддержки других стран, в том числе около 47 млрд долларов для Украины, 10 млрд долларов для Израиля, 5 млрд для Индо-Тихоокеанского региона и 2 млрд долларов на поддержку операций Центрального командования США.

Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине

13 февраля Сенат США (верхняя палата Конгресса) одобрил законопроект о международной помощи, который предусматривает ассигнования в размере 60,06 млрд долларов помощи Украине. В целом этот законопроект предусматривает выделение международной помощи на сумму 95 млрд долларов, в том числе для Израиля и Тайваня.

В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался ставить его на голосование из-за отсутствия жестких мер по защите южной границы США. Джонсон заявил, что стремится лично встретиться с президентом США Джо Байденом перед тем, как рассматривать пакет помощи с финансированием для Украины и Израиля.

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