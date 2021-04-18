По словам очевидцев, несколько жертв попали в ловушку под перевернутыми вагонами.

В результате схода с рельсов пассажирского поезда в Египте погибли как минимум 32 человека, еще 109 получили травмы.

Инцидент произошел в провинции Кальюбия к Северу от Каира, сообщает местный телеканал Al Arabiya.

Поезд направлялся в Каир из города Мансура, восемь вагонов перевернулись недалеко от железнодорожной станции в городе Бенха. Общее число пассажиров поезда пока не известно.

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По словам очевидцев, несколько жертв попали в ловушку под перевернутыми вагонами.

Министр транспорта и коммуникации Камель аль-Вазир выехал к месту происшествия вскоре после того, как узнал об аварии.

Причину трагедии будет выяснять срочная специальная комиссия. Al Arabiya сообщает, что власти арестовали машиниста поезда, его помощника, а также еще 8 человек.

Крушение поездов в Египте: что известно

В пятницу, 26 марта, в Египте столкнулись два поезда.

Авария произошла недалеко от города Тахта на берегу Нила, примерно в 365 км к югу от Каира.

По последним данным, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 32 человека и 91 пострадал.

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Автор: Александр Топчий