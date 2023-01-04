19 республиканцев продолжают не поддерживать представителя своей партии Кевина Маккарти.

Ни один кандидат не получил достаточного количества голосов в историческом втором туре голосования, чтобы занять должность спикера Палаты представителей США (нижней палаты Конгресса).

Об этом сообщает CNN. Лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти во втором туре голосования вновь не смог заручиться необходимым количеством голосов, чтобы стать спикером. За него проголосовало 203 члена Палаты представителей.

В то же время, представитель Демократической партии Гаким Джеффрис получил 212 голосов, чего тоже недостаточно. Еще 19 голосов получил республиканец Джим Джордан.

Видео дня

Все 19 республиканцев, которые в первом туре проголосовали против кандидатуры Маккарти, во втором туре отдали голоса за Джордана. Теперь ожидается третий раунд голосования.

Историческое голосование

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 января, в Палате представителей (Нижней палате Конгресса) впервые за 100 лет не смогли избрать в первом туре голосования спикера.

Для избрания необходимо получить 218 голосов, но с технической стороны процесса для избрания на должность спикера может понадобиться и меньшее количество, как это было в 2021 году, когда демократ Нэнси Пелоси получила 216 голосов.

Например, если определенное количество членов Палаты представителей пропустят процедуру голосования, или только подтвердят своим голосом, что они "присутствуют", необходимое количество голосов, которое определяет большинство, может быть сниженной.

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