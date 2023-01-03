Джо Байден не планирует вмешиваться в процесс.

Палата представителей Конгресса США провалила голосование по избранию представителя Республиканской партии Кевина Маккарти спикером.

Как сообщает CNN, конгрессмены впервые за последнее столетие не смогли определиться с кандидатом на пост спикера с первого раза.

Кевина Маккарти поддержали 203 члена Палаты представителей,19 республиканцев проголосовали за других кандидатов. Для получения должности спикера ему нужно было получить голоса большинства тех, кто присутствуют и участвуют в голосовании (обычно это 218 человек, но может быть меньше, если кто-то пропускает голосование). В 2021 году демократ Нэнси Пелоси была избрана спикером 216-ю голосами.

Видео дня

Теперь члены Палаты представителей должны провести еще одно голосование. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, который был среди тех, кто не поддержал Маккарти во время голосования, выдвинул Джима Джордана на пост спикера. В свою очередь Джордан, пытаясь продемонстрировать единство республиканцев, повторно выдвинул кандидатуру Маккарти во втором туре голосования.

Представитель Республиканской партии Боб Гуд прогнозирует, что во время следующего голосования количество противников назначения Маккарти только возрастет.

"Он никогда не станет спикером. ... Чем быстрее он уйдет, на благо страны, на благо Конгресса, на благо собрания, тем лучше будет для всех. Мы сможем двигаться вместе, чтобы найти лучшего человека, который может получить 218 [голосов]", – сказал он журналистам в Палате представителей.

В Белом доме, комментируя происходящее в Конгрессе, отметили, что президент Джо Байден не планирует вмешиваться .

"Президент проработал сенатором США 34 года, и он понимает, как работает этот процесс. Он точно не будет вмешиваться в этот процесс", – сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Новый созыв Конгресса США-что стоит знать

3 января начал работу 118-й Конгресс США – с рекордным количеством женщин (149), латиноамериканцев и членов, которые идентифицируют себя как представители ЛГБТ-сообщества. На промежуточных выборах 2022 года республиканцы получили контроль над Палатой, это произошло впервые со времен 115-го Конгресса (2017-2019 годы).

Первая задача Конгресса – избрать спикера Палаты представителей, который является третьим лицом в страны. Спикер заменяет президента в случае, если тот окажется недееспособным, и вице-президент также не сможет выполнять его функции, контролирует повестку дня Конгресса, работу комитетов нижней палаты парламента и тому подобное.

Пока спикер Палата представителей не будет избран, не могут быть назначены руководители комитетов и начаты любые разбирательства в отношении президента Джо Байдена, которые, как ожидают, станут ключевыми на повестке дня республиканцев.

Прогнозировали, что спикером станет лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Однако группа республиканских конгрессменов выступает против его кандидатуры, а демократы поддерживают своего лидера Хакима Джефриса.

Вас также могут заинтересовать новости: