Он нанес ребенку 26 ножевых ранений.

В американском штате Иллинойс мужчина напал с ножом на семью, которой сдавал дом. Причиной послужило то, что они мусульмане.

В офисе шерифа округа Уилл сообщили, что инцидент произошел 14 октября. Полицейские получили сообщение о поножовщине между хозяином дома и квартиросъемщиком в Плейнфилде. Возле дома они обнаружили сидящего на земле 71-летнего Джозефа М. Чубу, на лбу у него была рваная рана.

В спальне полицейские нашли женщину 32 лет и ее 6-летнего сына, у них были множественные ножевые ранения груди, туловища и верхних конечностей. Женщина выжила, несмотря на то, что получила более десяти ножевых ранений.

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Шестилетнего мальчика доставили в больницу в критическом состоянии, он скончался от полученных травм. В заявлении говорится, что ребенку нанесли двадцать шесть ножевых ранений ножом военного образца с семидюймовым лезвием.

Мужчине предъявили обвинения в убийстве первой степени, покушении на убийство первой степени, преступлении на почве ненависти и нанесении побоев с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах.

"Детективам удалось установить, что обе жертвы этого жестокого нападения были выбраны подозреваемым из-за того, что они были мусульманами, а также из-за продолжающегося ближневосточного конфликта с участием ХАМАС и израильтян", - добавили в полиции.

Вспелск насилия на фоне войны на Ближнем Востоке

Напомним, после нападения ХАМАС на Израиль и активизации боевых действий, в ряде стран прошли пропалестинские и произраильские демонстрации.

В Великобритании заявляли о серьезном росте антисемитских инцидентов, правительства некоторых стран усилили охрану еврейских школ и общин. По данным СМИ, в Берлине фиксируют случаи нанесения на здания звезды Давида.

Один из основателей террористической организации Халед Машаль призывал мусульман "устроить евреям настоящий погром" в пятницу, 13 октября. В тот день во Франции мужчина убил учителя и ранил ножом двоих сотрудников одной из школ. Также сообщалось о жестоком нападении на сотрудника израильского посольства в Пекине.

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