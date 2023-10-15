Полиция зарегистрировала уже четыре подобных случая.

На фоне нападения боевиков ХАМАС на Израиль, в Берлине на зданиях неизвестные начали нарисовать звезду Давида — знак, который использовали нацисты.

Как сообщает Bild, полиция зарегистрировала уже четыре подобных случая. Так звезду Давида обнаружили жители на Топштрассе, изображение было на стене дома. Также звезду Давида обнаружили на дверях дома на Боссештрассе (Фридрихсхайн).

Кроме того, звезду Давида обнаружили на мобильном туалете и на входе в жилой дом в районе Пренцлауэр-Берг.

Видео дня

Журналисты издания пообщались с женщиной с еврейскими корнями, которая живет в доме, на стене которого появилась звезда Давида.

"Я была шокирована", — рассказала она, добавив, что сейчас ей страшно выходить из дома, так как она не может объективно оценить уровень угрозы.

Женщина вызвала полицию, сейчас ведется расследование по подозрению в разжигании вражды и повреждении имущества. Чиновники посоветовали ей самой стереть звезду Давида.

Ситуация в Израиле

7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль.

По состоянию на 15 октября 2023 года в Израиле с начала атаки ХАМАС погибли более 1400 человек. По данным Минздрава, 369 человек, получивших ранения после нападения ХАМАС, остаются на лечении в больницах.

США опасаются прямого вмешательства Ирана. Соединенные Штаты Америки опасаются эскалации войны между Израилем и ХАМАС и перспективы непосредственного вмешательства Ирана, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Израиль намерен уничтожить ХАМАС в секторе Газа.

Вас также могут заинтересовать новости: