Известно об одном погибшем учителе.

Сегодня днем во французском городе Аррас мужчина напал с ножом на работников лицея. В результате атаки погиб учитель, еще два человека госпитализированы.

Как сообщает телеканал BFMTV, нападение произошло около 11:00 в лицее Гамбетта-Карно. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что нападавшего задержала полиция. По данным СМИ, его брата арестовали возле другого лицея.

Журналисты выяснили, что нападавшим является 20-летний молодой человек чеченского происхождения, он родился в России. Во Франции он зарегистрирован как террорист "S".

В результате нападения погибла учительница литературы. Профессор и охранник находятся в операционной в критическом состоянии. Один из них получил ранения в грудь и живот, второй - в сонную артерию.

Опасность нападений 13 октября

Ранее сообщалось, что член и основатель террористической организации ХАМАС Халед Машаль призвал мусульман "устроить евреям настоящий погром, в рамках джихада" 13 октября.

В связи с этим заявлением в ряде стран усилили охрану еврейских общин. В Амстердаме и Лондоне было принято решение временно закрыть еврейские школы.

Также напомним, что суд Берлина принял решение запретить пропалестинские акции в поддержку нападения боевиков ХАМАСа на Израиль. Ранее ряд таких акций прошел в США, Канаде, Великобритании, Швеции и других странах.

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