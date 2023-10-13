Нападавший нанес ему несколько ударов.

В Пекине мужчина напал с ножом на сотрудника израильского посольства. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Известно, что инцидент произошел не на территории посольства Израиля. Мужчина нанес пострадавшему множественные удары ножом, тот кричал и пытался защититься. Все это происходило на оживленной улице, несколько людей наблюдали за произошедшим, однако опасались подойти.

"Сотрудник проходит лечение в больнице и находится в стабильном состоянии. Мотив нападения выясняется", - говорится в заявлении министерства.

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Опасность нападений 13 октября

Как известно, после нападения ХАМАС на Израиль и ответных ударов по сектору Газа, один из основателей террористической организации Халед Машаль обратился к мусульманам и призвал их "устроить евреям настоящий погром" в пятницу, 13 октября.

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что в последние дни они фиксируют "откровенно отвратительный рост числа антисемитских инцидентов".

СМИ писали, что в Лондоне вандалы напали на еврейский ресторан. Великобритания и ряд других стран приняли решение усилить охрану еврейских общин.

Во Франции сегодня утром мужчина с ножом пришел на территорию школы и напал на учителей и охранника. Местные СМИ выяснили, что он родом из России. В результате нападения погиб один учитель, еще два человека находятся в критическом состоянии.

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