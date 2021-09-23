Билет можно было купить за 10 долларов.

В Сомали состоялся первый за 30 лет кинопоказ. Разоренная конфликтом страна надеется на культурное возрождение.

Об этом пишет The Guardian.

Мероприятие проходило в Национальном театре Сомали, где в 2012 году произошел теракт. В результате взрыва погибли не менее 10 человек.

"Это будет историческая ночь для сомалийского народа: она показывает, как возродились надежды… после стольких лет испытаний", - сказал перед просмотром театральный режиссер Абдикадыр Абди Юсуф.

В программе вечера были два короткометражных фильма сомалийского режиссера Ибрахима СМ - "Ритуал" ("Hoos") и "Свидание из ада" ("Date from Hell"). Билет можно было купить за 10 долларов.

Посетители должны были пройти через несколько контрольно-пропускных пунктов, прежде чем попасть в театр.

Historic night in Mogadishu as youth born during the civil war go to the national theatre for the first film screening in decades. #Somaliapic.twitter.com/rAc78F53C8 — Harun Maruf (@HarunMaruf) September 22, 2021

Ранее сообщалось, что в России детям и подросткам запретили показывать фильм "Вечные" от Marvel.

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Автор: Людмила Жерновская