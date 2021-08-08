Президент выразил соболезнования по поводу смерти одесского художника.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал смерть украинского художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Как подчеркнул глава государства в своем сообщении в Facebook, Ройтбурд собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории.

"Не боялся экспериментов Александр Ройтбурд и в собственном творчестве. Его работы полны любви, жажды жизни, часто – иронии и даже самоиронии. Смерть художника - большая потеря для украинского искусства. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна – нашим культурным наследием.

Соболезнования родным и близким и всем поклонникам творчества Александра Ройтбурда. Вечная память", - подытожил Зеленский.

Напомним, художник, депутат Одесского областного совета, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер в возрасте 59 лет. Об этом в социальных сетях сообщают его близкие.

Отмечалось, что мужчина умер в результате продолжительной болезни. Причины смерти пока не называются.

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Александр Ройтбурд - справка

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году выступил соучредителем Ассоциации "Новое искусство" (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год - президентом.

Кроме того, он работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Известен своими проукраинскими взглядами. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины и России.

Имя Ройтбурда часто фигурировало в скандалах. Противники художника называют его эпатажное творчество "порнографией".

Назначение Ройтбурда директором Одесского художественного музея в 2018 году также встретило сопротивление в Одесском облсовете (в основном - со стороны фракции "Оппозиционный блок"). Однако, тогдашний председатель Одесской ОГА Максим Степанов назначил Ройтбурда директором указанного музея. С ним подписали контракт на 5 лет.

Представители "Оппозиционного блока" неоднократно пытались освободить Ройтбурда. В связи с этим в городе проходили акции протеста, во время которых проукраинские общественники выражали поддержку художнику.

Автор: Дмитрий Захаров