На место происшествия выехали экстренные службы. Причина аварии неизвестна.

В Словакии перевернулся украинский автобус. На момент аварии в салоне находилось 53 пассажира.

Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола, ДТП произошло около восьми утра в воскресенье, 17 декабря, вблизи села Даргов Требишевского района. Перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами и двумя водителями.

Пострадавшие пассажиры были в сознании с травмами головы и конечностей. Среди по меньшей мере семи раненых были дети. На место происшествия выехали пожарные и медики.

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В июле в Польше украинский автобус врезался в грузовик, которая стояла на обочине. В результате аварии погиб один из пассажиров, еще восемь человек госпитализировали.

В конце сентября в Австрии перевернулся автобус, в котором находились граждане Украины, Италии, Австрии, Словении и Германии. Сообщалось об одном погибшем и множестве пострадавших.

В начале октября в Венеции автобус упал с эстакады и загорелся, на борту находилась группа украинцев. Сообщается о 21 погибшем, 15 пострадавших и нескольких пропавших без вести.

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