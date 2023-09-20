Сейчас известно о 20 пострадавших и одном погибшем человеке.

В Австрии близ Михельдорфа произошло ДТП с международным пассажирским автобусом, в результате которого погиб человек, десятки пассажиров травмированы.

Автобус, в котором находились два водителя и 40 пассажиров, следовал из Берлина в Триест и около 4:45 утра выехал за пределы дороги и перевернулся. Среди пассажиров были граждане Украины, Италии, Австрии, Словении и Германии, сообщает Apa.at.

На место аварии прибыли полицейские, которые еще выясняют обстоятельства ДТП. Водителей уже проверили на наличие алкоголя в крови - результат отрицательный.

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Пожарная служба Althofen сообщила, что на момент прибытия спасателей в автобусе все еще находились пассажиры, включая пострадавших. С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования достали троих людей.

В настоящее время известно, что погибла молодая жительница Верхней Австрии. Травмированы 20 пассажиров, многих из них госпитализировали.

ДТП с украинцами за границей

За рубежом время от времени происходят ДТП, в которые попадают украинцы. Так, в конце лета в Италии разбился автобус с гражданами Украины. Тогда сообщалось, что четыре человека в тяжелом состоянии, еще десять получили серьезные травмы.

Тогда итальянские СМИ сообщили, что автобус, который врезался в польский рефрижератор с фруктами и овощами, был переполнен украинскими туристами, которые возвращались домой.

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