По предварительной версии, причиной аварии стало то, что водитель заснул во время движения.

В Польше автобус с украинцами врезался в дерево. ДТП произошло в селе Верешин Люблинского воеводства около 5 утра в воскресенье, 19 ноября. Погибли две женщины и 6-летний ребенок.

Как сообщает RMF со ссылкой на дежурного офицера регионального управления Государственной пожарной службы Якуба Курчука, в автобусе ехало 10 человек, все они – граждане Украины.

"Автобус съехал на встречную полосу, затем в кювет и врезался в дерево", – заявил Курчук.

Два человека погибли на месте, третий пытался реанимировать, но безуспешно, к сожалению. Семерых человек госпитализировали.

По данным издания, граждане Украины направлялись к пограничному переходу в Долгобычуве. По предварительной версии, водитель уснул за рулем. МИД Украины сейчас уточняет информацию об аварии.

Другие ДТП с украинцами

В июле в Польше украинский автобус врезался в грузовик, которая стояла на обочине. В результате аварии погиб один из пассажиров, еще восемь человек госпитализировали.

В конце сентября в Австрии перевернулся автобус, в котором находились граждане Украины, Италии, Австрии, Словении и Германии. Сообщалось об одном погибшем и множестве пострадавших.

В начале октября в Венеции автобус упал с эстакады и загорелся, на борту находилась группа украинцев. Сообщается о 21 погибшем, 15 пострадавших и нескольких пропавших без вести.

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