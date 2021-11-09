Новое правило вступает в силу с 8 декабря.

Власти Сингапура заявили об остановке финансирования медицинских счетов невакцинированных граждан, если они заболеют COVID-19. В больницах большинство пациентов с коронавирусом не привиты.

Об этом сообщает Washington Post.

Власти Сингапура отметили, что большинство тех, кто нуждается в интенсивной терапии и оказывают большую нагрузку на систему здравоохранения, не вакцинировались от COVID-19.

"С 8 декабря 2021 года мы начнем взимать плату с пациентов с COVID-19, которые не вакцинированы по своему выбору", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Израиле от коронавируса скончался лидер движения антивакцинаторовТеперь все непривитые пациенты, которых госпитализирует с COVID-19 после 8 декабря, будут сами оплачивать медицинские счета, кроме детей до 12 лет и граждан, которым нельзя делать прививку по медпоказаниям

В Минздраве Сингапура указали, что 85% населения страны уже полностью вакцинировано от COVID-19, а 18 % получили бустерную дозу вакцины.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии".

Автор: Анастасия Горбачева