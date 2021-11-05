Речь идет о предоставлении возможности получить прививку от коронавируса, если человек до этого купил фальшивый сертификат.

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.

"Мы отрабатываем сейчас возможность такой "ковидной амнистии", скажем. В частности, если человек купил сертификат и сейчас видит, что происходит, и не может сделать прививку. Нам нужно это убрать. Мы работаем над этой моделью, как это сделать", - сказал Ляшко.

Ранее в пятницу в полиции Полтавщины уже предложили местным жителям аналогичную "амнистию". Правоохранители напомнили, что за подделку и использование поддельных COVID-сертификатов предусмотрена уголовная ответственность.

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"Призываем не совершать противоправных действий и не портить себе жизнь. Также призываем сообщать в полицию обо всех известных вам фактах подделки таких документов. Если так случилось, что уже кто-то имеет на руках подделку, но раскаивается в своих действиях и готов помочь органам дознания или следствия в раскрытии уголовного проступка или преступления, такие лица могут быть освобождены от наказания судом по ходатайству следствия и процессуальному руководству прокуратуры, в соответствии со статьей 45 Уголовного кодекса Украины", - говорилось в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада вводит уголовную ответственность и штрафы до 170 тысяч гривень за подделку документов по вакцинации от COVID-19. 2 ноября за принятие в первом чтении правительственного проекта закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" (регистрационный номер 6084) проголосовало 282 народных депутатов.

Ранее в Украине ввели административную ответственность за "Нарушение правил карантина людей" – это ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение этой статьи простым гражданам грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривень, а должностным лицам – от 34 до 170 тысяч гривень.

Автор: Леся Лещенко