Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.
"Мы отрабатываем сейчас возможность такой "ковидной амнистии", скажем. В частности, если человек купил сертификат и сейчас видит, что происходит, и не может сделать прививку. Нам нужно это убрать. Мы работаем над этой моделью, как это сделать", - сказал Ляшко.
Ранее в пятницу в полиции Полтавщины уже предложили местным жителям аналогичную "амнистию". Правоохранители напомнили, что за подделку и использование поддельных COVID-сертификатов предусмотрена уголовная ответственность.
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"Призываем не совершать противоправных действий и не портить себе жизнь. Также призываем сообщать в полицию обо всех известных вам фактах подделки таких документов. Если так случилось, что уже кто-то имеет на руках подделку, но раскаивается в своих действиях и готов помочь органам дознания или следствия в раскрытии уголовного проступка или преступления, такие лица могут быть освобождены от наказания судом по ходатайству следствия и процессуальному руководству прокуратуры, в соответствии со статьей 45 Уголовного кодекса Украины", - говорилось в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада вводит уголовную ответственность и штрафы до 170 тысяч гривень за подделку документов по вакцинации от COVID-19. 2 ноября за принятие в первом чтении правительственного проекта закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" (регистрационный номер 6084) проголосовало 282 народных депутатов.
Ранее в Украине ввели административную ответственность за "Нарушение правил карантина людей" – это ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение этой статьи простым гражданам грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривень, а должностным лицам – от 34 до 170 тысяч гривень.