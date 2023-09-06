Патрули осмотрели большую территорию и нашли обломки беспилотника.

Обломки российского беспилотника обнаружили в районе Плауру в уезде Тулча в Румынии. Беспилотник обнаружили после того, как Россия атаковала украинские порты в Измаиле и Рени, расположенные рядом с румынской границей.

Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что обнаружены обломки российского беспилотника, разбившегося в Румынии.

"Было видно, что за достаточно короткий период времени произошла серия атак, которые Россия совершила на украинские портовые объекты и склады, поэтому считаю важным усилить меры. У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей. При этом используемое нами оборудование, которое с технической точки зрения может прикрыть территорию, остается работоспособным и находится в фазе повышенного внимания", - сообщил министр в комментарии Antena 3 CNN.

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Тилвар отметил, что патрули осмотрели большую территорию, в связи с чем он теперь может подтвердть, что найдены обломки, которые могут быть запчастями дрона.

Кроме того, он объяснил, почему обломки искали не сразу, а спустя два дня.

"Вопрос не поднимался, потому что нет никаких элементов, которые могли бы создать какую-либо угрозу", – утверждает глава минобороны.

"Шахеды" в Румынии - главные новости

4 сентября Россия в очередной раз атаковала юг Одесской области. В Госпогранслужбе заявили, что на территории Румынии упали и сдетонировали "шахеды".

При этом официальный Бухарест эту информацию опроверг. В то же время украинские заявили, что есть фотодоказательства. Пограничники обратились к румынским коллегам с просьбой предоставить информацию об инцидентах, но ответа не было.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что Румыния стремится "не эскалировать интерпретацию тех или иных событий, чтобы просто не быть втянутыми в непосредственный конфликт".

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