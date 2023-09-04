Олег Николенко отметил, что "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Румынии отреагировали на атаку российских дронов на порт Рени в Одесской области в ночь на 4 сентября. Отмечается, что БПЛА не представляли угрозы для страны.

"Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в заявлении Минобороны Румынии в Facebook.

В то же время в Бухаресте осудили российские удары по портам Украины

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"Министерство национальной обороны самым решительным образом заявляет, что эти нападения, направленные на гражданские объекты и инфраструктуру на Украине, неоправданные и глубоко противоречат нормам международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

В Румынии заверили, что следят за ситуацией на земле, в море и воздухе, а также предпринимают меры по усилению обороны и сдерживания на восточном фланге.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал сложившуюся ситуацию в Одесской области.

"По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", - указано в сообщении.

При этом он призвал партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также соседних государств.

Атака РФ на Одесскую область в ночь на 4 сентября - что известно

Армия Российской Федерации в ночь на 4 сентября ударила дронами по Одесской области. В частности, под удар попала гражданская инфраструктура Подунавья. Всего зафиксированы 25 ударных БпЛА Shahed-136/131, из них 22 уничтожили украинские силы.

В результате атаки зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру, два человека пострадали - мужчин 34 и 42 лет. Врачи диагностировали у одного ожог плеча, а у второго - оглушение от ударной волны.

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