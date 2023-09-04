Кроме того, украинские пограничники просили румынских коллег предоставить возможную информацию относительно падения вражеских дронов.

Украинские пограничники зафиксировали две детонации "шахедов" на территории Румынии и проинформировали коллег, однако ответ пока не поступил. Об этом в комментарии УП рассказал спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.

"По определенным каналам связи пограничники Украины проинформировали румынских коллег, что фиксировали две детонации на территории Румынии в определенных районах при осуществлении атаки Россией летательными аппаратами", - заявил Демченко.

Кроме того, по его словам, украинские пограничники просили предоставить возможную информацию относительно этих случаев, однако "ответа от румынской стороны еще не поступало".

Видео дня

Падение "шахедов" РФ в Румынии - что известно

Сегодня ночью РФ атаковала Украину дронами-камикадзе. В частности, под удар попала гражданская инфраструктура Подунавья. Всего зафиксированы 25 ударных БпЛА Shahed-136/131, из них 22 уничтожили украинские силы. Во время атаки пострадали двое мужчин - у одного из них диагностирован ожог плеча, а у второго - оглушение от ударной волны.

Во время атаки по Одесской области российские "шахеды" упали на территории Румынии.

Вместе с тем в Министерстве обороны Румынии опровергли информацию о падении российских беспилотников на территорию страны.

Вас также могут заинтересовать новости: