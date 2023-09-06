Жители румынских приграничных населенных пунктов уже привыкли к звук сирен, но не к обстрелам.

Российские оккупанты продолжают терроризировать обстрелами юг Одесской области, чтобы уничтожить портовую инфраструктуру на Дунае и помешать экспорту украинского зерна. Эти удары ощущают на себе и жители румынских приграничных населенных пунктов. Хотя румынские власти настаивают, что угрозы российские "Шахеды" не представляют, местное население напугано, говорится в сюжете ТСН.

Местные говорят, что уже хорошо знают, когда начнется обстрел – до них долетают звуки воздушных тревог.

"Мы привыкли к сиренам. Днем их игнорируем. Но душа напрягается, когда они гудят ночью. Они всегда нападали ночью. Это уже третий обстрел в этом регионе, и всегда ночью. Я не ожидала, что эта эскалация дойдет до нашей области. Я думала, что это произойдет на побережье", – рассказывает местная жительница Даниэла Танасе.

Однако недавний обстрел румынам запомнился не только громкими звуками сирен и работы ПВО, но и выбитыми стеклами в домах. Российские "Шахеды" долетели и сдетонировали в селе Плауру, что в румынском уезде Тулча.

"Я не могу сказать, упал он с румынской стороны или с украинской, но это было очень близко от меня. По сравнению с предыдущими бомбардировками, звук был очень громкий. ... Я немного боюсь, хотя чиновники заверили, что они обращают внимание... Я не чувствую себя в безопасности. Я на румынском берегу, и не чувствую себя в безопасности", – рассказывает Габи Попеску, который часто бывает на приграничье, поскольку привозит сюда свои ульи.

Несмотря на успокоение со стороны центральной власти, местные чиновники обеспокоены из-за угроз безопасности. "Большое беспокойство вызывает то, что дрон может случайно упасть или разбиться в деревне, которую я представляю", – говорит Портудор Чернега, мэр румынской коммуны Чаталкиой, в которую входит приграничное село Плауру.

"Шахеды" в Румынии - что надо знать

4 сентября после ночной атаки российских оккупантов на юг Одесской области в Госпогранслужбе заявили, что на территории Румынии упали и сдетонировали запущенные РФ дроны-камикадзе "Шахед". Румынские власти эту информацию опровергли, но украинские заявили, что есть фотодоказательства. Пограничники обратились к румынским коллегам с просьбой предоставить важную информацию об инцидентах на пограничные, однако ответ не пришел.

Как предполагает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, страна стремится "не эскалировать интерпретацию тех или иных событий, чтобы просто не быть втянутыми в непосредственный конфликт".

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