Как отмечает глава МИД, среди стран-членов НАТО царит тенденция не эскалировать интерпретацию событий, которые происходят непосредственно на приграничье с Украиной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что отрицать, что на территорию Румынии упали российские ударные дроны Shahed, которые ночью атаковали Одесскую область, бессмысленно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам.

"Я думаю, что конкретно в этом случае сейчас они изучают все аспекты того, что произошло. Отрицать, что туда что-то упало, и мы утверждаем авторитетно, с доказательствами, что это прилетели "Шахеды" - отрицать это бессмысленно, потому что есть фотодоказательства того, что там что-то произошло и упало", - сказал Кулеба.

"Но ясно, что они как суверенная власть, взяли паузу для того, чтобы полностью исследовать и сделать выводы", - добавил министр.

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Глава МИД подчеркнул, что надо откровенно говорить о существовании "тенденции попытки неэскалировать интерпретацию тех или иных событий со стороны партнеров для того, чтобы просто не быть втянутыми в непосредственный конфликт".

Он отметил, что это касается событий не только в Украине, но того, что произошло в Польше, когда она страдала от искусственного притока мигрантов из Беларуси, потому что Польша "пыталась поднять волну в НАТО, то ей тоже сказали, что вы тоже давайте не слишком обостряйте".

"Для нас совершенно очевидно, что произошло. У нас есть фотодоказательства и мы готовы ими поделиться. Но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны сказать, что с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом с ними что-то сделать", - заявил Кулеба.

Падение российских дронов в Румынии - что известно

Как сообщал УНИАН, после ночной атаки на Одесскую область на территории Румынии упали и сдетонировали запущенные Россией иранские дроны-камикадзе "Шахед". Но в Министерстве обороны Румынии опровергли информацию о падении российских беспилотников на территории страны во время российской атаки по Украине.

Как отметили в ГПСУ, украинские пограничники зафиксировали две детонации "Шахедов" на территории Румынии и просили коллег предоставить возможную информацию по этим случаям, однако ответ пока не поступил.

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