Российские военные утверждают, что в этом помог временный водопровод.

Россия в оккупированном Крыму обустроила временный водопровод, проложенный силами Минобороны, что помогло снять так называемую "водную блокаду" полуострова.

Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, передает "Интерфакс".

"Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", - сказал российский министр на коллегии Минобороны РФ в понедельник, 31 мая.

Шойгу утверждает, что это позволило снять "водную блокаду" полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

Проблемы с водой в оккупированном Крыму

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий с Крымом главное русло Днепра. После оккупации Автономной республики Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

Читайте также"Россия сама довела Крым до ручки": Кулеба ответил на жалобы оккупантов насчет нехватки водыВ 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время некоторые специалисты считают, что восстановить подачу воды Северо-Крымским каналом технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

В марте оккупанты запустили в Крыму водозабор на реке Бельбек, призванный решить проблему дефицита воды в Севастополе. Военные строители создали гидротехнический комплекс за 115 дней.

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Автор: Катерина Комолова