В представительстве президента Украины в АР Крым заявили, что пока полуостров находится под оккупацией РФ, решать проблемы с водой должны оккупанты.

В представительстве президента Украины в Крыму прокомментировали заявления России о том, что прекращение подачи воды на полуостров является нарушением прав человека.

Официальный ответ опубликовали на странице представительства в Facebook.

Там напомнили, что упомянутые Россией положения международных договоров не касаются права человека на воду и не содержат обязанности возобновить водоснабжение, а имеют отношение к другим правам и свободам людей.

Также в представительстве подчеркнули, что недопустимо, когда о нарушении прав или пытках говорит страна-оккупант, "под контролем которой состоялись десятки убийств, насильственных столкновений и пыток украинский и крымско-татарских активистов в Крыму".

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Согласно Четвертой Женевской конвенции страна-оккупант "должна обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами", в том числе и водой. А значит, именно Россия и ее должностные лица несут ответственность за все, что происходит на этих оккупированных территориях.

Водоснабжение временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя достаточно дорогостоящим мероприятием для Российской Федерации как государства-оккупанта. Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины, - говорится в сообщении.

Засуха в Крыму: что известно

Засуха в Крыму: что известно Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ природного стока и подземных источников. При этом экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водоемов начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

В тот же день в ООН заявили, что «главную ответственность за обеспечение водой оккупированного Крыма несет Россия».

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Автор: Наталия Печиборщ