С 23 сентября ограничительные меры введут в Алуште, Партените и Малом Маяке.

В оккупированном Крыму продолжают вводить ограничения подачи воды.

Об этом заявила подконтрольная Кремлю глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева, сообщает Крым.Реалии.

«Со среды, 23 сентября, мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. А именно: в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды», – написала Огнева на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что в Изобильненском водохранилище остался «небольшой объем, которого хватит только до декабря».

По данным Огневой, благодаря снижению давления воды в водопроводе поможет сэкономить как минимум 10 тыс. кубометров воды в сутки, а «это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года».

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Вместе с тем 18 сентября на заседании оперативного штаба руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что горизонты водохранилищ на полуострове продолжают сокращаться и уменьшаться.

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ стартовал первый этап ограничения подачи воды. Со 2 сентября ввели второй этап ограничений – установили почасовой график подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам – утром и вечером. По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее не исключил, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Засуха в Крыму: что известно

11 сентября представитель МИД России Мария Захарова сравнила прекращение поставок воды в оккупированный Крым с "пытками и бесчеловечным обращением".

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Виктория Токарева