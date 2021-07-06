Российская ФСБ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.
Как сообщает российский «Интерфакс», силовики обвинили дипломата в попытке получить информацию закрытого характера от россиянина.
"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении российской спецслужбы.
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Напомним, в апреле сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка по подобному обвинению.
В спецслужбе утверждали, что Сосонюк якобы пытался получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных российских правоохранительных органов.
В дальнейшем Россия выслала Сосонюка за пределы страны. Украина ответила зеркальными мерами.
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