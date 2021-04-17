Сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

Россия высылает украинского консула Александра Сосонюка, задержанного накануне в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Читайте такжеМИД России из-за задержания в Санкт-Петербурге украинского консула вызвал временного поверенного в делах Украины

Отмечается, что сегодня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило в связи с «противоправной деятельностью» консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, который был задержан 16 апреля с.г.

«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля с.г.», - заявили в МИД.

Что этому предшествовало

16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Сосонюка.

В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что внешнеполитическое ведомство определяет форму реагирования на задержание Сосонюка.

МИД России из-за задержания в Санкт-Петербурге украинского консула вызвал временного поверенного в делах Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева