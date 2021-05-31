Детский батут поднялся в воздух.

В Барнауле двое детей получили серьезные травмы из-за опрокидывания надувного батута.

Об этом пишет Медуза.

Очевидцы рассказывают, что батут поднялся в воздух, выбросив двоих детей на трамвайные рельсы. У девочек трех и четырех лет диагностированы переломы черепа и позвоночника, травмы легких и живота.

В одних источниках сообщается, что порыв ветра оборвал крепления батута, в других, что батут лопнул. Дети госпитализированы в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

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Автор: Людмила Жерновская