Девочки госпитализированы в тяжелом состоянии / фото УНИАН
В Барнауле двое детей получили серьезные травмы из-за опрокидывания надувного батута.
Об этом пишет Медуза.
Очевидцы рассказывают, что батут поднялся в воздух, выбросив двоих детей на трамвайные рельсы. У девочек трех и четырех лет диагностированы переломы черепа и позвоночника, травмы легких и живота.
В одних источниках сообщается, что порыв ветра оборвал крепления батута, в других, что батут лопнул. Дети госпитализированы в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
Вас также могут заинтересовать новости
- На Тайване огромный воздушный змей унес ребенка в небо (видео)
- В России ветер снес надувной батут: двое детей получили серьезные травмы
- Во Франции дети, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна в толпу соседей (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram