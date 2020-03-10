Подлетела на шесть метров: трехлетняя британка погибла из-за лопнувшего батута

Один из сотрудников пляжа попытался поймать ее, однако не смог дотянуться до ребенка.

Трехлетняя британка Ава-Мэй погибла из-за лопнувшего на пляже батута.

Об этом сообщает Mirror.

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Семья из города Сомершарма приехала в парк отдыха на пляж Горлстон в Норфолке, Великобритания. Девочка захотела попрыгать на батуте, который впоследствии лопнул. Ребенка подкинуло на высоту, равную шести метрам. Девочка ударилась головой о песок и вскоре скончалась в больнице.

«Я услышала громкий взрыв, как будто кто-то выстрелил из пушки. Это был самый громкий звук в моей жизни. Через секунду я увидела Аву, которая перевернулась в воздухе пять или шесть раз. Ее глаза были закрыты, и она не кричала», - заявила тетя девочки.

Один из сотрудников пляжа попытался поймать ее, однако не смог дотянуться до ребенка. Другая посетительница, прыгавшая на батуте, не пострадала.

Как сообщал УНИАН, в городе Знаменск Астраханской области России сильный ветер снес детский надувной батут.