У него были признаки самоудушения.

В России нашли мертвым пенсионера, которого обвиняли в попытке поджога военкомата во Всеволожске Ленинградской области.

Как пишут российские Telegram-каналы, 76-летний мужчина якобы совершил самоубийство - его нашли с признаками самоудушения.

Отмечается, что 2 августа пенсионер пытался поджечь военкомат с помощью "коктейлей Молотова". Мужчина больше минуты пытался высечь искру, однако смог поджечь только землю под собой. Сотрудники Росгвардии, которые находились в военкомате, потушили пламя ногами и задержали нарушителя.

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Уже 3 августа правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Мужчину решили не задерживать и отпустили с обязательством о явке.

По данным СМИ, совершить поджег его заставили мошенники, которые ранее вынудили его продать квартиру.

Поджоги военкоматов в РФ - что сообщалось

Как ранее сообщал УНИАН, в РФ разрешили мобилизовать кого угодно, игнорируя наличие "брони". После этого в Москве, Санкт-Петербурге и других городах начались массовые поджоги военкоматов.

С начала месяца на территории страны-оккупантов произошло уже более 20 инцидентов с попыткой поджечь военкомат, поджигателями были преимущественно пенсионеры и женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников. Они угрожали кредитами и запугивали людей.

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