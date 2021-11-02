Российский посол сообщил, что РФ может обратиться в нидерландский Верховный суд.

Российская Федерация может обратиться в кассационный суд, чтобы избежать передачи Украине "скифского золота" по решению нидерландского суда.

У РФ есть возможность обратиться в Верховный суд Нидерландов, который является кассационным, сказал российский посол в Нидерландах Александр Шульгин во время брифинга, пишет "РИА Новости".

По его словам, российская сторона может побороться за артефакты в суде, пока их еще не передали украинскому государству.

Читайте такжеРоссия способна затянуть возвращение "скифского золота" Украине еще на полтора года – Малюська"…Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", – сказал дипломат.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама 26 октября решил, что экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", нужно вернуть Украине.

Такое решение можно обжаловать в нидерландском Верховном суде.

Проблема с возвращением "скифского золото": что нужно знать

В начале февраля 2014 года в археологический музей Алларда Пирсона, расположенный в Амстердаме, для экспонирования в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" привезли коллекцию из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником. Экспонаты называют "скифским золотом".

После захвата Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их от Украины.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама решил, что "скифское золото" необходимо вернуть украинской стороне.

В российском Министерстве культуры настаивали на том, что экспонаты должны быть переданы в собственность РФ.

Автор: Екатерина Присяжнюк