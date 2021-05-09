Квадроцикл Мураховского обнаружили в одном из болот, пишет местное издание.

В России пропал без вести министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. Он был главврачом больницы № 1 в Омске, в которую доставили Алексея Навального после отравления.

Читайте такжеЧехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во ВрбетицеОб этом пишет Медуза.

По предварительным данным, 7 мая около 16:00 он уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в Большеуковском районе.

Знакомые сначала искали его самостоятельно, но днем 8 мая обратились в полицию.

Квадроцикл Мураховского обнаружили в одном из болот, пишет "СуперОмск".

Как известно, заместитель главврача этой больницы Анатолий Калиниченко, наблюдавший Навального после отравления, уволился в октябре 2020 года.

Другой заместитель главврача - Сергей Максимишин - умер в феврале от сердечного приступа.

В марте умер Рустам Агишев, который возглавлял отделение травматологии и ортопедии в больнице скорой медицинской помощи №1, куда сразу после отравления был доставлен Навальный.

Отравление Алексея Навального

20 августа 2020 года в Омске (РФ) экстренно сел самолет, на борту которого находился Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. В результате оппозиционер впал в кому.

Главный врач больницы в Омске заявил, что Навальный нетранспортабелен, так как его состояние нестабильное. Из-за этого политика в течение нескольких дней не могли отправить на лечение в Германию.

В итоге Навального все же отправили в клинику "Шарите". В середине сентября 2020 года его выписали оттуда. После чего он вернулся назад в РФ.

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Автор: Людмила Жерновская