С начала 2021 года в этой больнице умерли уже двое медиков.

В Омске умер врач Рустам Агишев, который возглавлял отделение травматологии и ортопедии в больнице скорой медицинской помощи №1, куда сразу после отравления был доставлен российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

Читайте такжеПри загадочных обстоятельствах умер замглавврача больницы, где лечили Навального после отравления "Новичком"С начала 2021 года в этой больнице умерли уже двое медиков.

Как сообщается на сайте медучреждения, Агишева не стало 26 марта, ему было 63 года. В декабре прошлого года он якобы перенес инсульт и не смог после него восстановиться.

Травматологом Агишев проработал 39 лет, 30 из них – в больнице неотложной помощи. Профильное отделение он возглавил в 2001 году. Кроме того, умерший медик был заслуженным врачом России.

Как пишет издание "Тайга. Инфо", в феврале 2021 года в Омской БСМП №1 также умер заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин. Ему было 56 лет.

Под руководством Максимишина создавались методики по лечению пациентов с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии. Все, что известно о причине смерти врача – это то, что умер он не от коронавируса.

Отравление Алексея Навального

20 августа 2020 года в Омске (РФ) экстренно сел самолет, на борту которого находился Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. В результате оппозиционер впал в кому.

Главный врач больницы в Омске заявил, что Навальный нетранспортабелен, так как его состояние нестабильное. Из-за этого политика в течение нескольких дней не могли отправить на лечение в Германию.

В итоге Навального все же отправили в клинику "Шарите". В середине сентября 2020 года его выписали оттуда. После чего он вернулся назад в РФ.

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Автор: Ирина Погорелая