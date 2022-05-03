Накануне Лавров сравнил Зеленского с Гитлером.

МИД России после скандала с Сергеем Лавровым решили продолжить серию обвинений израильского правительства, поддерживавшего борьбу Украины за независимость.

Об этом говорится в Twitter министерства.

Слова главы МИД Израиля Яира Лапида, возмутившегося сравнением Лавровым евреев, Зеленского и Гитлера, в Москве назвали "антиисторическими".

"Высказывания министра иностранных дел Лаврова являются одновременно непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям — это обвинять самих евреев в антисемитизме", - отметил тогда Лапид.

В свою очередь, вместо извинений русские заявили, что слова Лапида "во многом объясняют курс нынешнего правительства Израиля на поддержку "неонацистского режима" в Киеве".

Скандал с Лавровым

В интервью итальянской телекомпании "Медиасет" Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером.

Министр заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль возмутился таким заявлениями.

В Украине заявление Лаврова назвали "пещерным антисемитизмом", а в Германии представитель правительства ФРН Штеффен Хебестрейт назвал слова главы МИД РФ "абсурдом". Он отметил, что больше в комментариях эта чушь не нуждается.

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