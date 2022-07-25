Идея кругового обмена возникла вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Член Свободной демократической партии (FDP), глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за прямые поставки оружия Украине после того, как круговая схема по поставкам провалилась.

Об этом пишет Spiegel.

Она признала, что союзники Германии недовольны данной схемой, и стране надо искать альтернативный путь предоставления Украине помощи.

"Если это проблема для партнеров, мы должны прекратить круговой обмен и доставить прямо в Украину — возможно, также Leopard 2. Времени мало", - сказала она.

Идея кругового обмена возникла вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

На самом деле целью было как можно быстрее снабдить Украину тяжелым вооружением. Для этого восточные партнеры по НАТО должны были предоставить оружие советской разработки, с которым украинские солдаты могут обращаться без дополнительной подготовки. В качестве замены они должны были получить западные модели от партнеров по альянсу, таких как Германия.

Но, как писал УНИАН, польские власти обвинили правительство Шольца, что оно очень медленно заменяет поставленные Украине польские танки.

Круговой обмен в Польше назвали "обманным маневром" ФРН.

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