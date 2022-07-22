Страна рассчитывает на помощь партнеров по Альянсу.

Германия очень медленно заменяет поставленные Украине польские танки, поэтому Польша чувствует себя обманутой и рассчитывает на помощь других партнеров по НАТО.

Об этом SPIEGEL заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

"Немецкие обещания о круговом обмене танками оказались обманными маневрами", - заявил он.

"Обмен танковыми кольцами" должен был обеспечить быструю доставку тяжелой военной техники в Украину. Берлин предложил восточным партнерам по НАТО передать Украине танки советского производства и пообещал, что постарается быстро заменить военную технику.

Варшава быстро передала украинцам свои запасы танков Т-72, через границу переправили более 200 старых, но эффективных основных боевых танков.

Шинковски вель Сенк говорит, что немцы изначально предлагали полякам танки, "которые были старше тех, что мы передали Украине".

"Это предложение не может быть принято, потому что мы не заинтересованы в ухудшении состояния нашего вооружения и в обучении наших солдат на технике 1960-х годов", - подчеркнул он.

Теперь Варшава предпочитает разговаривать с другими партнерами по НАТО, "которые действительно готовы помочь в этом", отметил заместитель министра. По его словам, Польша уже получает танки из США и Великобритании.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники.

Напомним, что в Бундестаге призвали Шольца к прямым поставкам оружия Украине. Канцлера неоднократно обвиняли в затягивании поставок тяжелого вооружения.

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