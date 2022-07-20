Депутат заявил, что никто не понимает, почему Берлин не поставляет передовую технику напрямую ВСУ.

Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что промедление в предоставлении Украине военной помощи со стороны правительства канцлера Олава Шольца ведет к "потере репутации Германии в восточной Европе".

Свое негодование он изложил в Twitter.

Кизеветтер назвал провальным принцип Ringtausch, согласно которому страна-союзница передает Украине свои тяжелые вооружения, а Германия компенсирует это донору поставками современной техники западного образца.

По его словам, ФРГ обещала, что завершит сделки с Польшей по Ringtausch в ближайшие несколько дней, однако на практике все вышло иначе.

"Немецкое предложение после трех месяцев раздумий: 20 танков Leopard-2, поставки с апреля 2023 года поштучно в месяц, с октября 2023 года – по три танка в месяц", – написал Кизеветтер.

В то же время Варшава за два месяца передала Украине почти 300 танков Т-72.

Немецкий депутат подчеркнул, что исходя из этого, неудивительно, что страны восточной Европы вроде Польши ориентируются больше на США и закупают Abrams, а не Leopard.

"Мы на ровном месте профукиваем доверие, которое создавалось годами", - возмутился Кизеветтер.

По его словам, "никто не понимает", почему Берлин не поставляет бронетехнику Marder, Leopard и Fuchs напрямую для ВСУ, "а тратит драгоценное время на сложный и явно неработающий Ringtausch".

"Это неспособность оказать помощь Украине, потеря репутации в восточной Европе. А еще мы наносим вред собственному народу. Какой эскалации опасается канцлер из-за доставки Fuchs и Marder?", - Вопрошает политик ХДС.

Кизеветтер добавил, что пока ФРГ тормозит с подобными поставками, США выделяют $100 млн на обучение украинских летчиков на американских истребителях, в Великобритании обучают украинских военных базовым навыкам, а Франция поставляет БТР VAB.

"Германия, как четвертый по величине экспортер вооружений, хочет поставить три бронированные ремонтно-эвакуационные машины... Но "на это потребуется время", - заявил Кизеветтер.

Напомним, ранее он обвинил правительство Шольца в том, что оно хочет навязать Украине мир, уморив ее голодом.

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