Там напомнили, что одними из первых начали налаживать связи со странами из бывшего СССР.

Посольство Китая во Франции прокомментировало скандальное высказывание их посла о суверенитете бывших советских республик.

В заявлении указывается, что слова Лу Шайе-это его личное мнение, которое не поддерживает официальный Китай.

"Замечание посла Лу Шей по вопросу Украины не является заявлением о политике, а выражение личных взглядов во время телевизионных дебатов. Их не следует чрезмерно интерпретировать. Позиция Китая по этим вопросам не изменилась", - пишет посольство.

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Там напомнили, что после распада Советского Союза Китай был одним из первых, кто начал налаживать связи со странами, и подчеркнули, что "позиция Китая по украинскому вопросу является постоянной и четкой".

Скандальные заявления представителей Китая относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, на днях Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет стран бывшего СССР. Посол утверждал, что они "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет соответствующего международного соглашения, ратифицировавшего их статус". Тогда же посол оскандалился заявлением, что Крым был "российским изначально".

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель раскритиковал заявление Шайе и назвал ее неприемлемой. В МИД Франции также возмутились и призвали Китай объяснить свою позицию.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что подобные заявления-одна из причин, почему страны Балтии не доверяют Китаю посредничество для мира в Украине. В МИД Эстонии, в свою очередь, вызвали местного представителя Пекина для объяснений.

Позже, в МИД Китая заявили, что "уважают" независимость стран бывшего Советского Союза.

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