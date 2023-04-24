Заявления посла Китая Лу Шайе, похоже, противоречат официальной позиции Китая, который признал независимость стран Балтии в 1991 году.

В ответ на скандальные высказывания китайского посла во Франции в МИД Китая заявили, что "уважают" независимость стран бывшего Советского Союза и, позиция Пекина в этом вопросе "неизменна".

"Китай уважает статус бывших советских республик как суверенных стран после распада Советского Союза", - заявила журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел Мао Нин, пишет Bloomberg.

Мао добавила, что Китай установил "двусторонние отношения дружбы и сотрудничества" с бывшими советскими странами с момента установления с ними дипломатических отношений, добавив, что некоторые СМИ "искажают" позицию Китая по Украине.

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Как отмечает Bloomberg, посол Китая Лу Шайе, похоже, противоречит официальной позиции Китая, который признал независимость стран Балтии в 1991 году.

Скандальные заявления посла Китая

Как сообщал УНИАН, на днях посол Китая во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет стран бывшего СССР. По его словам, эти страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", потому что нет соответствующего международного соглашения, которое бы ратифицировало их статус". Кроме того, он сказал, что Крым был "русским изначально".

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель раскритиковал заявление Шайе и назвал его неприемлемым. А в МИД Франции заявили, что с "ужасом восприняли" высказывания дипломата и призвали Китай объясниться.

В свою очередь Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что подобные заявления - одна из причин, почему страны Балтии не доверяют Китаю посредничество для мира в Украине. А в МИД Эстонии вызывали местного представителя Пекина для объяснений.

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