После войны государства, которые сейчас помогают Украине станут главными конкурентами в борьбе за "наших же собственных граждан", говорит эксперт.

На этой неделе в Польше заговорили о вероятности прекращения помощи украинским беженцам со следующего года. По мнению президента Украинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, польское правительство вряд ли ограничит помощь украинцам.

В эфире телемарафона он отметил, что за полгода 2023 года количество украинцев в Польше сократилось на 400 тысяч, а украинцев, которые находятся в Германии, увеличилось на 200 тысяч.

"Поляки видят, что украинцы для себя выбирают либо возможность вернуться на родину, либо уехать в Германию, где более высокий уровень жизни, более высокий уровень социальной защиты... Никто их (украинцев – УНИАН) не собирается ограничивать в социальной помощи, учитывая тот факт, что демографический кризис затронул почти все страны Европы. Поляки понимают украинцам есть из чего выбирать", - пояснил специалист.

Воскобойник считает, что после наступления 2024 года украинцы смогут получать социальную помощь в Польше, у них будет такой же выход на рынок труда, как и сейчас, и они так же будут защищены польским государством.

В то же время он не исключает, что в любой стране могут ограничить помощь людям, которые не работают, или не хотят там социализироваться: не изучают местный язык, не ходят на какие-то курсы повышения квалификации. То есть, они выступают определенными социальными иждивенцами. Именно для этих категории украинцев могут понемногу сокращать помощь.

"Но не произойдет так, что украинцев оставят на произвол судьбы до завершения войны", – добавил Воскобойник.

По его данным, почти 80% украинцев, пересекших границу после полномасштабного вторжения, женщины и дети. В частности, количество детей составляет 36-40%.

В целом, по данным Пенсионного фонда Польши, работает и уплачивает взносы в Пенсионный фонд Польши примерно 800 тысяч украинцев, но это – вместе с теми, кто находился в этой стране еще до полномасштабного вторжения РФ. У этих людей были определенные разрешения, они работали на законных основаниях и так далее.

Ссылаясь на информацию союза предпринимателей Польши, Воскобойник утверждает: если украинцы действительно поедут из Польши в Германию, это будет очень мощный удар по польской экономике.

"Нужно понимать, что украинцы работают, обычно, в сферах, в которых не работают поляки, потому что сами поляки едут в Германию, в Великобританию и тому подобное. Кризис нехватки рабочих рук присутствует в любой стране Европы и поэтому за украинцам действительно будет идти борьба", – говорит он.

Специалист считает, что на это нужно обращать внимание и правительству Украины, потому что после окончания войны страна окажется в ситуации, когда государства, которые сейчас помогают ей в достижение победы, станут главными конкурентами за в борьбе за "наших же собственных граждан".

Он добавил, что 70-80% украинцев, уехавших из-за войны, имели высшее образование, но языковой барьер – главное препятствие, чтобы работать по собственной специальности за рубежом.

"Кроме того, к сожалению, наше высшее образование не является конкурентоспособным. Даже у нас до полномасштабного вторжения в таких городах как Киев, Днепр, Одесса, Харьков на учете в Государственной службе занятости почти 80% это были люди с высшим образованием. То есть высшее образование не давало преимуществ как у нас на внутреннем рынке, так и за рубежом", – говорит Воскобойник.

Однако он отмечает, что есть другая проблема: украинцы, которые уехали, видят, что война продолжается, и начинают запускать собственный бизнес за рубежом. В частности, в Польше почти 30 тысяч человек уже начали свою деятельность как предприниматели.

Украинцы в Польше - это надо знать

По данным Центра экономической стратегии, около 6 миллионов украинцев находятся за границей из-за полномасштабного российского вторжения. Не вернуться домой из них могут почти более 50%. По информации Европейской службы статистики, больше всего украинских беженцев в Германии – 1 миллион 112 тысяч, на втором месте Польша – 991 тысяча.

20 сентября в Польше заговорили о вероятности прекращения помощи украинским беженцам со следующего года.

Также известно, что Польша выдвигала возражения относительно продления статуса временной защиты для украинцев. Это единственная европейская страна, имеющая возражения по этому поводу. По информации СМИ, Польша все равно будет вынуждена продлить временную защиту для беженцев из Украины.

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