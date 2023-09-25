Дуда отметил, что о передаче любой новой техники от Польши Украине "не может быть и речи".

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине, отметил, что Польша готова поставлять Украине старую военную технику, после ее замещения новой.

Как сказал Дуда в интервью польскому изданию Super Express, после консультаций с премьером они оба согласились, что о передаче любой новой техники от Польши Украине "не может быть и речи".

"Мы оба сказали, что об отправке любой новой техники, которую мы сейчас закупаем, такой как гаубицы K2 или танки K9, не может быть и речи. Эта техника должна служить усилению польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы внезапно их отдать", - подчеркнул Дуда.

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В то же время он отметил, что это не значит, что Польша вообще не будет передавать Украине оружие.

"Когда старое оборудование заменяют на современное, я без проблем отправляю его украинцам. Не стоит делать слишком далеко идущие выводы. Мы должны контролировать свои эмоции, потому что давайте помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся. Последствия могут быть трагическими", - сказал польский президент.

Напряжение между Польшей и Украиной

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не передает оружие Украине, поскольку вооружает собственную страну. Позже в правительстве уточнили, что контракт о поставках гаубиц "Краб" все еще действует.

В Германии заявили, что планируют провести переговоры с Польшей по этому вопросу.

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