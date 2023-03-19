Украинцы помогали нелегалам переправиться в страны Евросоюза.

Польские пограничники задержали на границе с Беларусью почти сто нелегальных мигрантов и четырех граждан Украины, которые им помогали.

Об этом Служба охраны границы сообщила в Твиттере. Пограничники уточнили, что в Польшу пытались попасть 90 нелегальных мигрантов, большинство из которых граждане Афганистана, Сирии и Ирака.

Также задержали четырех граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов, которым все же удалось незаметно пересечь границу ЕС. Их нашли в районе населенных пунктов Мельник и Черемха, уточняет агентство PAP.

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Ситуация на польско-белорусской границе

Летом 2020 года режим Александра Лукашенко устроил миграционный кризис на границах с европейскими странами, разрешив прибытие туда людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытались попасть в страны ЕС.

В ответ на это власти Литвы и Польши осенью 2021 года решили начать строить стену на границе с Беларусью. В настоящее время Польша завершает обустройство камерами и датчиками движения своей стены высотой 5,5 м и длиной 186 км.

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